Milano, ragazzina di 15 anni accoltella 18enne in una comunità: lite per cosa vedere in tv

Non è stata una serata normale, quella di giovedì 12 aprile, all'interno della comunità Aliante al civico 3 di via Antonini. Attorno alle 21.10, una ragazzina di 15 anni, ospite del centro, ha ferito con un coltello un ragazzo di 18 anni, anche lui residente nel plesso specializzato nell'accoglienza di giovani con difficoltà anche di natura psichiatrica. La lite, stando alle prime informazioni della polizia, sarebbe iniziata per una discussione riguardo cosa vedere in tv.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e gii agenti della volanti. Il ferito, un italiano, è stato trasportato dal persona dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice giallo all'ospedale San Paolo. Il fendete è penetrato dalla schiena ma non avrebbe colpito organi vitali. Ferito anche su un braccio e sulla spalla. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Accompagnata in ospedale anche la adolescente. La giovane, di origine straniera, non è rimasta ferita ma era molto agitata. Ora è controllata dalla polizia al nosocomio e al momento risulta indagata a piede libero. Sul caso proseguono gli accertamenti degli uomini della volanti.

Notte di aggressioni a Milano

Poche ore dopo, polizia e 118 sono intervenuti in via Ripamonti: all'interno di un night club per scambisti tre uomini sono stati accoltellati (i dettagli).

Alle 4.30, invece, i carabinieri sono andati in via Quarti dove un uomo è stato accoltellato gravemente. Sul caso indaga la compagnia di Porta Magenta (i dettagli).