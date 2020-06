Un'altra notte di sangue a Milano, coltellate in una casa a Isola: un uomo e due ragazzi feriti

Un uomo di 51 anni è stato accoltellato in via Guglielmo Pepe a Milano (zona Isola) nella notte tra mercoledì e giovedì 11 giugno. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia, sul posto per i rilievi, secondo quanto trapelato sembra che il 51enne sia stato raggiunto dai fendenti in seguito a una zuffa (in un appartamento) nella quale sono rimasti feriti altre due persone: un ragazzo di di 27 anni e una ragazza di 25.

Tutto è accaduto intorno alle 2.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il 51enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda; secondo quanto riferito dai soccorritori avrebbe riportato ferite da taglio alle gambe e alle braccia.

Meno gravi, invece, gli altri due giovani di 25 e 27 anni: entrambi sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, tutti e due hanno riportato un trauma cranico.

Milano Tre accoltellamenti in una settimana

Nell'ultima settimana si sono verificati tre accoltellamenti a Milano, di cui uno letale. Il primo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Garibaldi a Milano dove un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato da un giovane di 21, fermato poche ore dopo dai carabinieri.

Domenica sera, invece, un 29enne è statoaccoltellato a morte durante una lite su filobus della linea 91 in via Oldofreddi e sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile della questura.