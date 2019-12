Milano, paura al parco: ragazzini aggrediti e accoltellati al termine di una furibonda lite

Due ragazzini di 17 e 18 anni sono stati accoltellati all'interno del Parco della Martesana a Milano nella serata di sabato 7 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 18.30 nei pressi di via Agordat. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e su caso stanno indagando i carabinieri della compagnia Porta Monforte, intervenuti sul posto con i militari della stazione di Gorla Precotto insieme al nucleo radiomobile, secondo quanto trapelato sembra che l'aggressione sia arrivata al culmine di una violenta lite, poi trasformatasi in rissa, tra un gruppo di filippini e alcuni senegalesi.

Sono stati gli stessi ragazzi (cittadini egiziani e incensurati) a chiedere l'intervento del 118 e sul posto erano intervenute due ambulanze. Il 18enne è stato stabilizzato dai sanitari accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, secondo quanto riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza avrebbe riportato una ferita da arma da taglio penetrante tra le scapole, oltre a una contusione allo zigomo sinistro e varie escoriazioni sulle braccia. Meno gravi, invece, le condizioni del 17enne che è stato trasportato in codice giallo al Policlinico: avrebbe riportato una ferita alla schiena. Fortunatamente entrambi non sono in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, l'area in cui è avvenuta l'aggressione non è sorvegliata dalle telecamere.