Milano, due ragazzi accoltellati nella notte in Darsena: "Siamo stati aggrediti dal branco"

Sarebbero finiti nel mirino di quattro o cinque uomini. Sarebbero stati accerchiati, minacciati e poi feriti, senza nessun motivo. Due ragazzi - un 25enne e un 19enne, entrambi egiziani - sono stati aggrediti nella notte a Milano in una rissa i cui contorni sono ancora poco chiari.

L'allarme è scattato verso le 2 da piazzale Cantore, in zona Porta Genova, a due passi dalla Darsena. Le ambulanze del 118 inviate sul posto da Areu hanno trovato proprio il 19enne e il 25enne, che presentavano ferite da arma da taglio al braccio, al busto e al collo. I due sono stati medicati e poi accompagnati in codice giallo al Fatebenefratelli e al Policlinico: nonostante lo spavento, le loro condizioni non vengono giudicate eccessivamente gravi.

Loro stessi, ascoltati dai poliziotti, hanno spiegato di essere stati aggrediti da un branco di quattro o cinque uomini, tutti presumibilmente nordafricani. A poca distanza dal luogo della follia gli agenti hanno trovato sull'asfalto un taglierino, che è già stato sequestrato. Al momento ci sarebbe anche un ragazzo fermato: è accusato di aver preso parte alla rissa, ma non sarebbe lui ad aver materialmente sferrato i fendenti. Il lavoro dei poliziotti prosegue ora per ricostruire le cause della rissa e identificare tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio un altro uomo, un 32enne, era stato ferito a coltellate. La vittima aveva cercato di dividere due conoscenti che litigavano e si è beccato un fendente in pieno volto: per medicargli la ferita i medici hanno dovuto usare 100 punti di sutura.