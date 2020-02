Litigano in strada e "volano" coltellate: uno sfregiato al volto, l'altro ferito alla schiena

La lite e le coltellate. Poi, il ricovero in ospedale e le manette. Follia domenica pomeriggio tra via Costantino Baroni e via Michele Saponaro a Milano, dove una discussione tra due uomini - un marocchino di 32 anni e un tunisino di 53 - è finita nel sangue.

I due, stando a quanto finora accertato dalla polizia, hanno iniziato a litigare verso le 16.30 per motivi al momento non chiari. In un attimo la situazione è degenerata e tra i due sono "volate" coltellate: il 32enne è stato ferito alla schiena, mentre il 53enne ha riportato uno sfregio alla fronte - causato proprio da un fendente - e la frattura di una costola.

I feriti sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati, in codice giallo, negli ospedali San Paolo e Humanitas. Entrambi sono poi stati dichiarati in arresto dalla polizia con l'accusa di lesioni aggravate.

Due feriti in Porta Venezia

Proprio nella giornata di domenica, tra la notte e l'alba, si erano verificate altre due violente liti. La prima poco dopo la mezzanotte in via Panfilo Castaldi, dove un 17enne è stato ferito con una bottiglia di vetro in faccia da un ragazzino di un anno più grande.

Il giovane, che aveva un profondo taglio sul viso, ha raccontato di essere stato colpito senza nessun motivo e l'aggressore è stato arrestato.

Qualche ora dopo, alle 6, la scia di sangue è arrivata in via Lazzaro Palazzi, poco distante. Lì a farne le spese è stato un eritreo di 43 anni che è stato colpito al collo con un taglierino che gli ha provocato un taglio dall'orecchio alla clavicola.

Il 43enne è finito in ospedale in codice rosso, ma poi le sue condizioni sono migliorate, mentre il rivale - un egiziano 47enne - è stato denunciato a piede libero.