Milano, violenta lite in viale Stelvio: due ragazzi accoltellati finiscono in ospedale

Attimi di paura in viale Stelvio a Milano durante la notte a cavallo tra mercoledì e giovedì. Due ragazzi stranieri sono rimasti feriti in una lite.

La rissa in viale Stelvio

Stando alle prime informazioni del 118, i due - uno di 24 anni e l'altro di 30 - hanno riportato rispettivamente una coltellata all'addome, e una ferita d'arma da taglio alle mani. I feriti, aiutati da quattro equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza, sono stati traportati al Niguarda in codice giallo e al Fatebenefratelli in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Per ricostruire l'accaduto, sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Gli agenti hanno sedato la lite e ora indagano sui fatti anche se non è ancora chiaro il contesto nel quale è nata la rissa.