Abbiategrasso, rissa in piazza fra tre uomini: uno accoltellato in faccia, aggressori in fuga

La lite con i toni che diventano attimo dopo attimo sempre più accesi. Lo scontro fisico e poi il fendente, con il ferito che resta a terra e gli aggressori che scappano. Notte di sangue ad Abbiategrasso, dove un uomo è stato accoltellato al termine di una rissa che è scoppiata verso le tre in piazza Castello, pieno centro città.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, il ferito - un italiano di cinquantadue anni residente in paese - avrebbe discusso in strada con altre due persone. I tre, per motivi ancora sconosciuti, sarebbero subito venuti alle mani e uno di loro avrebbe estratto un coltello con il quale ha sferrato un fendente contro il 52enne, colpito al volto nella zona della mandibola.

Il ferito è stato poi soccorso da un equipaggio del 118 ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Magenta: il taglio fortunatamente è superficiale e l'uomo non è in pericolo di vita. Gli altri due coinvolti nella rissa sono invece fuggiti.