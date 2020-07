Milano, aggredito e accoltellato dal branco sul bus: grave un ragazzo, indaga la polizia

Sono saliti tutti insieme, circa una decina, e poi si sono diretti verso la loro vittima. In pochi istanti lo hanno aggredito e accoltellato: quattro fendenti, uno in fila all'altro. Coltellate che hanno causato profonde ferite a torace, collo e schiena. Poi sono scappati con le ultime luci del giorno facendo perdere le loro tracce.

È un'aggressione che ha i contorni di una spedizione punitiva quella messa a segno nella serata di domenica 12 luglio a bordo di un bus della linea 93, un'agguato che ha ridotto in fin di vita un ragazzo salvadoregno di 23 anni. E sul caso stanno indagando i detective della squadra mobile coordinati da Marco Calì.

Tutto è accaduto intorno alle 21.20 alla fermata di via Valvassori Peroni angolo via Bassini: la prima fermata del bus dopo la sua partenza dal capolinea nella vicina stazione di Lambrate. Le condizioni del 23enne erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai sanitari, era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Raffaele. Le sue condizioni sono migliorate col passare delle ore e nella mattianta di lunedì ha lasciato il reparto di terapia intensiva.

Sul posto erano intervenuti gli uomini dell'ufficio prevenzione generale della Questura insieme alla scientifica e agli investigatori della squadra mobile. Per il momento gli investigatori stanno scavando nel passato della vittima per capire se si sia trattato di un gesto estemporaneo, dovuto forse a uno screzio avvenuto poco prima, o debba essere inquadrato in un'ottica diversa. Qualche elemento utile per capire quello che è veramente successo e per dare un nome agli aggressori potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso installate nella zona e in particolare quelle nello scalo ferroviario.

Accoltellato e ucciso dopo una lite sul filobus

Un episodio simile era successo nella serata di domenica 7 giugno in via Ercole Oldofreddia Milano dove un uomo di 29 anni era stato accoltellato e ucciso su un filobus della 91. In quel caso, tuttavia, l'uomo sul accoltellato al culmine di una lite tra diverse persone.