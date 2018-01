Ragazzini insultano conducente sul bus, lui reagisce e ne accoltella uno: 17enne ferito

Una parola dopo l'altra. Poi, gli insulti e le minacce a quell'uomo, un conducente Atm fuori servizio. Quindi, quello stesso uomo, che afferra un coltellino e reagisce.

Folle rissa venerdì sera su un pullman della linea 80 di Milano. Tutto è iniziato quando, in via Capecelatro, quattro ragazzini hanno bloccato per pochi istanti le porte del mezzo - costretto così a restare fermo - per aspettare un amico in leggero ritardo. Un uomo a bordo - un cinquantaseienne italiano, un autista dell'azienda - avrebbe rimproverato i giovani dicendo loro "questo non è un taxi, datevi una mossa". Da lì ne sarebbe nato qualche spintone e sarebbe volata qualche minaccia prima che il gruppetto - tutti diciassettenne e un diciottenne - si allontanasse.

Una volta al capolinea di De Angeli, però, la situazione sarebbe precipitata. Il conducente Atm - ripreso dalle telecamere di sicurezza del mezzo - avrebbe estratto un coltellino multiuso con una lama di sette centimetri da un borsello e si sarebbe diretto verso i ragazzi, che intanto erano scesi dal pullman e si stavano allontanando.

Proprio in quel momento, uno dei giovani - un diciassettenne italiano - sarebbe stato accoltellato al fianco sinistro. Soccorso da un'ambulanza del 118, il giovane è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo: per ora è in prognosi riservata, sarà operato ma non è in pericolo di vita.

Anche il cinquantaseienne è finito in ospedale - sarebbe stato colpito con un pugno al volto dopo aver accoltellato la vittima - ed è stato accompagnato al San Paolo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati da una ragazza che si trovava alla fermata in attesa del pullman, lo hanno denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate. Gli stessi militari sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza tutti i contorni dell'accaduto.