Accoltellato mentre dorme su una panchina, grave al Niguarda

Aggressione in viale Ca' Granda, a Milano, nella notte tra sabato e domenica. E' successo intorno alle quattro e mezza. Un uomo di cinquant'anni è stato colpito da uno sconosciuto, senza apparente motivo, mentre dormiva su una panchina, probabilmente con un coltello o un'altra arma da taglio.

L'uomo è stato colpito al collo, alla schiena e al volto. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che l'hanno trasportato in codice giallo al vicino pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita.

Sono sopraggiunti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini sull'aggressione. Restano sconosciuti l'identità dell'accoltellatore e le ragioni del gesto.