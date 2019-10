Paura nell'area di sosta sull'A1: aggredito e accoltellato alla schiena da un camionista

Prima le parole, poi l'aggressione e infine le coltellate. È terminata nel sangue la lite tra due camionisti bielorussi nell'area di sosta dell'autostrada A1 all'altezza di San Zenone al Lambro. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della Polstrada, ma il bilancio è netto: un autotrasportatore di 33 anni al Niguarda in codice giallo e l'aggressore, suo connazionale, in manette.

Tutto è accaduto intorno alle 17.43, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione i due camionisti hanno litigato in modo brusco per cause non ancora accertate ma sono stati divisi da un terzo autotrasportatore.

L'uomo, poi finito in manette, è salito nella cabina del suo tir dove ha afferrato un coltello con cui si è scagliato contro il connazionale colpendolo alla schiena e facendolo stramazzare a terra.

Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato al Niguarda in codice giallo.