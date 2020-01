Cinisello Balsamo, paura per un ragazzo di 28 anni accoltellato in strada durante una lite

Un 28enne è stato accoltellato a Cinisello Balsamo (Milano) intorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì, all'angolo tra via Domenico Brambilla e via Libertà.

A confermare l'accaduto è la questura di Milano intervenuta con le volanti del Commissariato di Cinisello per cercare di risalire all'autore dell'aggressione.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima dell'assalto, M. I. un romeno di 28 anni, è stata accoltellata da un connazionale al culmine di una violenta lite in strada.

Rissa per strada a Cinisello Balsamo

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica. Secondo quanto riportato dalla centrale operativa del 118, il ferito ha riportato una ferita d'arma da taglio al costato sinistro e un'altra coltellata alla gamba. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei poliziotti proseguono per risalire al movente dell'aggressione e, soprattutto, all'identità dell'accoltellatore, fuggito prima del loro arrivo.