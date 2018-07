Ragazzo di 19 anni accoltellato fuori dalla discoteca: grave in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato ed è gravemente ferito. L'aggressione è avvenuta in via Alemagna, zona Triennale, non lontano da una discoteca, alle cinque e un quarto di mattina di domenica 1 luglio.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta indagando per ricostruire il fatto, oltre ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il giovane è stato portato in codice rosso al Niguarda: è in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi. Ma da ambito sanitario non è ancora trapelato nulla di più preciso.

Ignoti, al momento, anche i motivi dell'aggressione a colpi di coltello. Probabilmente, comunque, si è trattato di un litigio.