Stazione Centrale, giovane accoltellato nella notte in piazza Duca D'Aosta: è in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte al Policlinico di Milano dopo aver ricevuto una coltellata intorno alle 2.40 di giovedì, in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale.

Il ferito, un giovane straniero sui 20 anni non era stato ancora identificato con certezza, è stato trasportato in condizioni gravi dagli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Le indagini per risalire all'aggressore e ricostruire la dinamica sono affidate agli agenti della polizia locale di Milano.