Milano, accoltellano un ragazzo fuori dal McDonald's in Duomo: arrestati due 20enni

Prima l'aggressione e la fuga. Nelle scorse ore sono stati arrestati i due egiziani di 20 anni che il 2 dicembre 2017 avrebbero aggredito due persone all'interno del McDonald's di Piazza Duomo. A far scattare le manette, con l'accusa di lesioni gravissime, gli agenti della questura di Milano dopo una complessa attività di indagine.

L'aggressione

Tutto era accaduto intorno alle 20.30 del 2 dicembre quando un cittadino albanese era stato avvicinato e molestato da un gruppo di ragazzini di origine nordafricana. Il vigilantes del negozio, resosi conto di quello che stava accadendo, si era avvicinato e aveva invitato i giovani a uscire dal locale. E proprio in strada è proseguita la discussione al termine della quale la vittima, un ragazzo di 29 anni, era stata colpita con calci e pugni. Non solo: era stato raggiunto anche da alcuni fendenti alla schiena.

Il giovane era stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso con diverse ferite all'altezza dell'arcata sopraccigliare sinistra e nella parte lombare sinistra, oltre alla lussazione della spalla sinistra e un trauma nasale. Tutto per una prognosi di 50 giorni.

Le indagini

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato centro, coordinati dal sostituto procuratore Basilone, sono arrivati ai due presunti aggressori analizzando le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Successivamente hanno mostrato alla vittima e al responsabile della sicurezza un album fotografico da dove sono stati estrapolati due profili corrispondenti ai due presunti aggressori. E nella serata di giovedì 1° marzo uno dei due indagati è stato arrestato proprio mentre si trovava nel fast food dove si è consumata l’aggressione. Dopo poche ore sono scattate le manette per il secondo. Entrambi sono stati accompagnati nella casa circondariale di San Vittore.

"Si tratta di soggetti stranieri con un curriculum criminale già sufficientemente collaudato da pregressi arresti per reati gravi come la rapina aggravata da travisamento ovvero dall'uso di armi e detenzione illecita di sostanze stupefacenti — si legge in una nota diramata dalla questura di Milano —. Gli stessi sono stati più volte sottoposti a controlli di polizia nel centro cittadino (Piazza Mercanti e zona 'Duomo) ove abitualmente si riunivano in gruppo all'interno di esercizi pubblici".