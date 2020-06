Milano, accoltellato in strada dopo una lite sul filobus: gravissimo un ragazzo

Un uomo di 29 anni è stato accoltellato in via Ercole Oldofreddi a Milano (zona Viale Marche) nella serata di domenica 7 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 19.45 all'incrocio con via Nazario Sauro, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del fatto è al vaglio della polizia, sul posto per i rilievi, ma sembra che l'uomo sia stato colpito al culmine di una lite tra alcune persone divampata a bordo del filobus della linea 91.

Il 29enne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti all'addome. Fendenti che hanno provocato ferite gravissime, tanto che i sanitari del 118, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, hanno dovuto rianimare il 29enne prima di portarlo d'urgenza al Fatebenefratelli.

Sul caso stanno indagando la polizia. Per il momento sembra che l'aggressore si sia allontanato dal luogo della violenza. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso installate nella zona e dalle ricostruzioni dei testimoni.