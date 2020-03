Grave aggressione in famiglia: 17enne accoltella il fratellino e il padre, entrambi al Niguarda

Grave episodio di violenza in un appartamento di Sesto San Giovanni nel pomeriggioi di sabato 7 marzo. Un ragazzo di 17 anni ha accoltellato prima il fratellino di due anni più piccolo e poi anche il padre. E' stato arrestato dai carabinieri di Sesto, chiamati dai genitori che avevano provveduto a chiudere in camera il 17enne affinché non potesse darsi alla fuga.

E' successo verso le cinque e mezza di pomeriggio in via Cesare Battisti. Dalla ricostruzione, sembra che il giovae avesse utilizzato un coltello da cucina per accoltellare all'addome il fratello 15enne. Il padre è intervenuto per difendere il giovanissimo e il 17enne ha accoltellato anche lui, procurandogli un profondo taglio alla gola.

L'uomo e il 15enne sono stati portati al Niguarda dai sanitari del 118: sono tuttora in osservazione ma non in pericolo di vita. Il 17enne è stato invece trasferito presso il Cap di Torino.