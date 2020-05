Accoltellato al petto dalla moglie: portato in ospedale in codice rosso

Un uomo di 52 anni è stato aggredito e colpito al petto con un coltello da cucina da sua moglie. È accaduto verso le 14:20 di sabato 2 maggio in via Paulucci di Calbioli Fulceri, zona Niguarda. Ad accorrere sul posto il 118 e i carabinieri.

Al culmine di una lite familiare il 52enne è stato accoltellato dalla donna, riportando una ferita di circa due centimetri al torace, per fortuna non profonda. Dopo avergli prestato le prime cure, i soccorritori l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

L'uomo era cosciente al momento dell'arrivo dell'ambulanza e le sue condizioni non sarebbero gravi: a breve potrebbe essere dimesso. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza e i militari del nucleo radiomobile intervenuti sul luogo dell'accoltellamento. La moglie, italiana come la vittima, è stata fermata e al momento si trova in caserma.