Nerviano, litiga in piazza con un suo "amico": uomo di 31 anni accoltellato al volto e al fianco

Avrebbe discusso in strada con suo conoscente. Poi lo avrebbe colpito due volte, lo avrebbe lasciato a terra ferito e sarebbe scappato.

Follia mercoledì mattina a Nerviano, nel Milanese, dove un uomo di trentuno anni - un cittadino italiano con vecchi problemi con la giustizia - è stato accoltellato in piazza Italia, pieno centro città.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri di Legnano, che hanno ascoltato a lungo la vittima, il 31enne avrebbe incontrato per caso un suo conoscente, anche lui italiano e anche lui con precedenti. I due - dopo che la vittima avrebbe bevuto un caffè al bar - avrebbero iniziato a discutere, per motivi ancora non noti.

Dopo qualche spintone e qualche pugno, l'aggressore avrebbe estratto un coltello dal giubbotto e avrebbe colpito il "rivale" al volto e al fianco sinistro. Quindi, senza preoccuparsi delle condizioni dell'uomo, sarebbe fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, soccorsa da un'ambulanza e un elicottero del 118, è stata trasportata all'ospedale di Legnano: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

È stato lo stesso 31enne a fornire ai militari la descrizione dell'aggressore, che è ricercato dai carabinieri.