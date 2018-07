Il figlio di Simona Ventura accoltellato fuori dalla discoteca: grave in ospedale

Niccolò Bettarini (figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini), 19 anni, è stato gravemente ferito a coltellate nel mezzo di una lite. L'aggressione è avvenuta in via Alemagna, zona Triennale, non lontano da una discoteca, alle cinque e un quarto di mattina di domenica 1 luglio.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta indagando per ricostruire il fatto, oltre ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il giovane è stato portato in codice rosso al Niguarda: è in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi. Ha già subito un'operazione.

E' in corso la serrata analisi delle telecamere di sorveglianza. Sembra che Bettarini jr. non fosse direttamente coinvolto nella lite, avvenuta tra un gruppo di ragazzi e un ufficiale della guardia di finanza: Niccolò sarebbe intervenuto per tentare di placare gli animi: forse conosceva di vista uno o più partecipanti. Secondo alcune informazioni, la lite avrebbe avuto origine da precedenti screzi tra il militare e il gruppo di giovani. Ad un certo punto qualcuno ha estratto un'arma da taglio e Niccolò ha avuto la peggio.