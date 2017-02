Accoltellato sul gluteo in piazza Insubria: 40enne in gravi condizioni al Policlinico

E' grave ma non in pericolo di vita un uomo di quarant'anni accoltellato in piazza Insubria a Milano. L'aggressione - la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia di Stato - è avvenuta intorno alle diciotto di giovedì.

A darne notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza in codice rosso, poi trasformato in rosso.

I soccorritori lo hanno trovato insanguinato e con una profonda ferita con arma da taglio tra la coscia e il gluteo. Il paziente - di origine magrebina - è stato trasportato al Policlinico.