Milano, ragazzo di ventitré anni aggredito in strada: insultato e accoltellato alla testa

Un ragazzo di ventitré anni, cittadino marocchino, è stato aggredito domenica sera in piazzale Cuoco, zona viale Puglie a Milano, mentre camminava da solo in strada.

Secondo quanto finora ricostruito dalla Questura, il giovane è stato avvicinato da un uomo - al momento ancora da identificare -, che ha iniziato a insultarlo e aggredirlo verbalmente. Poi, improvvisamente, l’aggressore ha estratto un coltello, ha sferrato un fendente alla testa della vittima ed è fuggito.

A dare l’allarme al 118 e alla polizia è stato un passante, che ha poi raccontato agli agenti quello che aveva visto.

Sul posto, per prestare le cure al ventitreenne, è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il giovane al Fatebenefratelli. La vittima ha riportato una profonda ferita lacero contusa alla tempia e ha perso molto sangue: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Toccherà ora ai poliziotti fare luce sul movente dell’aggressione e rintracciare l’uomo che ha sferrato la coltellata.