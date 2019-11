Milano, lite in strada tra due donne per 50 euro: uomo le separa ma viene accoltellato

Cerca di separare due donne che stavano litigando per 50 euro in piazzale Ferrara a Milano. Finisce con una coltellata sull'addome. La vittima è un uomo peruviano di 41 anni, le sue condizioni per fortuna non sono gravi ed è stato ricoverato al Policlinico di San Donato.

A seguito dell'episodio, avvenuto attorno alle 22 di martedì in strada, sul posto - zona Corvetto - sono intervenuti i poliziotti delle volanti e il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, con un'ambulanza in codice giallo.

Rissa in piazzale Ferrara: un ferito

Gli agenti, stando a quanto spiegato dalla questura, hanno arrestato una donna domenicana di 37 anni. Stava litigando con la cognata dell'uomo, una peruviana di 40 anni. Tra le due era nata una disputa su un debito di 50 euro. Quando il 41enne si è interposto per cercare di dividerle, la 37enne ha tirato fuori un coltello da cucina e glielo ha pianto in pancia.

La domenicana, regolare e con precedenti penali, è stata portata via in manette con l'accusa di lesioni aggravate.