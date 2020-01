Milano, ragazzino accerchiato dal branco e accoltellato al torace: indaga la polizia

È stato trasportato al pronto soccorso del San Raffaele di Milano il ragazzino di 16 anni che è stato accoltellato in via Caduti in missione di Pace a Milano (zona Rubattino) nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, sul posto per i rilievi. Tutto è accaduto un attimo prima delle 18, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del ragazzo, un 16enne italiano, sembravano disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato, è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo, secondo quanto trapelato avrebbe riportato una ferita da arma bianca in pieno petto.

Il giovane ha raccontato agli investigatori di essere stato accerchiato da una ventina di giovani che lo avrebbero aggredito con cinghie e coltelli per poi dileguarsi poco dopo. Per il momento non è chiaro se ci sia qualche testimone o se vittima e aggressori si conoscessero.