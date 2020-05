Litiga con un passante mentre porta a spasso il cane: uomo accoltellato alla pancia, è grave

Folle aggressione giovedì sera a Rozzano, nel Milanese, dove un uomo di 49 anni è stato accoltellato al ventre da un secondo uomo che è poi riuscito a far perdere le proprie tracce. La violenza è esplosa poco dopo le 21 in via Curiel, dove il 49enne - italiano e senza nessun vecchio problema con la giustizia - si trovava a passeggio col proprio cane.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Corsico, anche grazie alla testimonianza diretta della vittima, l'uomo avrebbe discusso con un passante - descritto come un cittadino sudamericano - per futili motivi, legati proprio per la presenza dell'animale.

A quel punto dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e l'aggressore ha sferrato un violento fendente al ventre del 49enne, per poi scappare e riuscire a dileguarsi. Il ferito, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano: la coltellata non ha toccato punti vitali, ma le condizioni sono comunque delicate. I militari sono ora sulle tracce del fuggitivo e sono al lavoro per accertare con sicurezza le cause dell'aggressione.