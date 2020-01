Milano, ragazzino aggredito e accoltellato per la lite sui social dopo la partita di calcetto

Sono stabili le condizioni del 16enne accoltellato al petto in via Caduti in missione di pace a Milano (zona Rubattino) nella serata di sabato 11 gennaio. E i contorni della vicenda, su cui stanno indagando gli agenti dell'ufficio volanti della Questura, sono sempre più chiari: il giovane sarebbe stato accerchiato e aggredito da ragazzi che conosceva e con cui si sarebbe dato appuntamento per chiarirsi dopo una lite sui social nata in seguito a una partita di calcetto.

Durante l'incontro tra i giovani la situazione è degenerata e il 16enne, come ha riferito da lui stesso ai primi soccorritori accorsi, è stato malmenato a cinghiate e poi raggiunto da una coltellata in pieno petto. Il ragazzo è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele.

Gli agenti di via Fatebenefratelli sono al lavoro per rintracciare i ragazzi che si erano dati appuntamento con il 16enne e poi dare un nome e un cognome agli aggressori che hanno ferito il giovane.