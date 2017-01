Paura in una scuola di Milano: studente di 16 anni accoltellato dopo una rissa all'esterno

Un ragazzino di sedici anni è stato accoltellato sul torace al termine di una rissa davanti alla propria scuola. E' successo in viale Murillo, nei pressi del Politecnico Commercio e Turismo Milano, poco dopo le quattordici di martedì.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con due ambulanze. Il ferito - che per il momento non è in pericolo di vita - è stato ricoverato al Niguarda, dove è stato subito operato. La lama avrebbe colpito il polmone sinistro del giovane, entrando dall'ascella.

Sul caso indaga la polizia di stato. Stando alla prima ricostruzione, prima dell'accoltellamento, il sedicenne avrebbe litigato con un nordafricano che, dopo averlo aggredito, è fuggito, secondo quanto riferito da vari testimoni. Non sono chiare le cause della rissa.