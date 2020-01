Litigio finisce nel sangue: uomo di 30 anni accoltellato, si cerca l'aggressore

Prima il litigio, poi la coltellata e la fuga. E' giallo nell'hinterland di Milano per una lite scoppiata all'interno di un appartamento nella notte tra venerdì e sabato. L'allarme è stato lanciato verso l'una di notte: sanitari del 118 e carabinieri si sono precipitati in via Sant'Anna a Solaro, nel quartiere del Villaggio Brollo. Quando sono entrati nell'appartamento hanno trovato soltanto l'uomo ferito, un trentenne del Marocco.

Nessuna traccia dell'aggressore, un suo connazionale, che - dopo avere impugnato un coltello da cucina e ferito il livale con un fendente sotto la scapola - si era dato alla fuga senza lasciare tracce. Secondo quanto è stato ricostruito dai militari, che ora indagano per rintracciare l'aggressore, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e sarebbe poi finita nel sangue.

Il personale sanitario ha soccorso il trentenne e lo ha trasportato all'ospedale di Garbagnate Milanese, da dove è stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni.