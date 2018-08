Violenta lite a Solaro: giovanissimi si prendono a calci e pugni, uno finisce accoltellato al volto

Lo ha aggredito sferrandogli un fendente con un taglierino, che lo ha ferito al volto, per fortuna in modo non grave. È il bilancio di una lite avvenuta nella notte tra lunedì e martedì 28 agosto a Solaro. A scontrarsi sono stati due cittadini marocchini, entrambi 20enni, racconta MonzaToday.

Tutto è accaduto intorno alle 23.20 quando i due stranieri hanno iniziato a discutere in via Mazzini. Prima urla e insulti, poi le botte: calci, pugni, spintoni. Al culmine della lite, uno di loro ha tirato fuori da una tasca un taglierino e lo ha ferito al volto, con un taglio per fortuna superficiale che non ha leso gli occhi.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 di Monza e i carabinieri della compagnia di Desio. Soccorso il ferito, a terra in strada sanguinante, e medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Per il momento nessuno dei due ha sporto denuncia, come riferito dagli investigatori.