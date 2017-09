Accoltellamento in Stazione Centrale: trovato il responsabile

Risolto dalla polizia il caso del gambiano accoltellato alle due e quaranta di mattina del 7 settembre presso la Stazione Centrale. La squadra mobile, diretta da Lorenzo Bucossi, ha arrestato un connazionale dopo averlo individuato in seguito alle descrizioni fornite dai testimoni e da coloro che, in generale, gravitano nella zona della stazione ferroviaria.

Si tratta di Ebo Saidy, 27 anni, irregolare in Italia e registrato con numerosi alias. L'uomo, portato in questura per l'identificazione e il controllo, è risultato avere precedenti per lesioni, violenza a pubblico ufficiale, droga e danneggiamenti.

Gli agenti, venerdì 8 settembre, si trovavano in piazza Duca d'Aosta proprio per raccogliere informazioni sull'accoltellamento. Ad un certo punto è arrivato un giovane con un cappello giallo del tutto simile a quello appena descritto ai poliziotti da alcuni cittadini stranieri che frequentano la stazione. Costoro hanno iniziato subito ad inveire contro il giovane e lo hanno indicato come il responsabile dell'accoltellamento, avvertendo gli agenti che dispone di un coltello.

I poliziotti lo hanno immediatamente bloccato per poi condurlo in via Fatebenefratelli. Il gambiano ha ammesso la sua responsabilità ed è stato trattenuto come indiziato di delitto. Il ferito, un 22enne da qualche giorno a Milano, è ancora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, ma nel frattempo si è risvegliato e ha già riconosciuto l'altro come il suo aggressore.