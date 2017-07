Chiede il biglietto a un passeggero: controllore accoltellato su un treno

Aggressione ai danni di un controllore su un treno della linea Piacenza-Milano a Santo Stefano Lodigiano, in provincia di Lodi. E' successo alle sette di mattina del 19 luglio.

L'uomo è stato accoltellato alla mano da un passeggero a cui aveva chiesto di mostrare il biglietto. Il controllore, alla stazione di Codogno, è stato fatto scendere e portato in ambulanza all'ospedale.

Un controllore di treni è stato ferito, intorno alle 7 del mattino, sul treno in servizio tra Piacenza e Milano, all'altezza di Santo Stefano Lodigiano. L'aggressore, presumibilmente uno straniero, è ricercato. L'aggressione - secondo quanto ha ricostruito Trenord - è avvenuta nel momento in cui il controllore ha chiesto all'uomo di mostrargli il biglietto.



Lo straniero avrebbe immediatamente estratto e usato il coltello contro l'uomo in divisa che è stato caricato in ambulanza alla stazione successiva, quella di Codogno (Lodi) e portato in ospedale. Secondo la prima ricostruzione, nel tentativo istintivo di difendersi dal gesto del passeggero avrebbe alzato la mano e il coltello gliel'avrebbe trapassata.

Ancora nessuna traccia, invece, dell'aggressore, che è riuscito a scappare aprendo le porte del convoglio e scappando alla stazione di Santo Stefano Lodigiano.