Alba di sangue in centro: uomo accoltellato al collo, 'squarcio' dall'orecchio alla clavicola

Alba di sangue in via Lazzaro Palazzi, in zona Porta Venezia a Milano. Verso le 6.20 due uomini - un cittadino eritreo di 43 anni e un egiziano di 47 - si sono affrontati tra loro in strada dopo una lite per motivi che gli investigatori definiscono "futili".

Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e in un attimo è esplosa la violenza. Stando alle prime informazioni apprese, il 43enne è stato colpito al collo con un'arma da taglio, con ogni probabilità si tratta di un taglierino. Il fendente gli ha procurato uno squarcio dall'orecchio alla clavicola, tanto che l'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico in condizioni gravi. Una volta in pronto soccorso, però, i medici hanno verificato che il taglio non aveva toccato punti vitali, hanno suturato la ferita e hanno ricoverato il ferito, la cui prognosi dovrebbe aggirarsi attorno ai dieci giorni.

In ospedale, al Fatebenefratelli, è finito anche il 47enne, che ha riportato un trauma facciale dovuto ai colpi ricevuti. In via Palazzi, oltre ai medici del 118, sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno identificato i due e cercato di accertare le reali cause della rissa. Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti del 43enne e del 47enne.