Ubriaco e con una coltellata sul collo: giallo su un'aggressione in viale Tunisia a Milano

Lo hanno trovato con una 'ferita da arma da taglio al collo', a terra e ubriaco fradicio. Ora si cerca di capire chi lo possa aver accoltellato e il motivo (le indagini).

La vittima, che per fortuna non è in pericolo di vita, è stata rinvenuta nell'angolo tra viale Tunisia e via Tadino, in zona Porta Venezia a Milano. I passanti - allertati da un amico della vittima - hanno avvertito il 118 e i carabinieri attorno alle 5.30.

Dalla centrale operativa del 118 hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il ferito, un trentacinquenne di origini eritree, è stato soccorso e portato in codice giallo al Policlinico. Era molto ubriaco e non è stato in grado di dare indicazioni riguardo l'episodio violento.

Sul caso indagano i militari del Comando provinciale dei carabinieri che stanno cercando testimoni dell'accaduto e visionando le immagini delle telecamere della zona.