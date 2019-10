Accompagna l'amico in Questura per fare una denuncia, ma è ricercato: arrestato 34enne

Ha accompagnato l'amico in Questura perché doveva formalizzare una denuncia. Ma alla fine proprio lui da quella Questura è uscito in manette.

Un uomo di trentaquattro anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione per una pena di due anni e quindici giorni di carcere per rapina e lesioni personali.

I guai per il ricercato sono iniziati quando ha deciso di presentarsi all'ufficio denunce insieme all'amico, un suo connazionale. Quando i poliziotti li hanno identificati, hanno scoperto che il 34enne era una loro vecchia conoscenza e che aveva ancora una pena da scontare. Così, per lui è scattato l'arresto e si sono aperte le porte del carcere.