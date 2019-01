Si apposta sotto casa della ex con bottiglie di acido: arrestato

E' andato sotto casa della sua ex compagna con bottiglie di acido. Solo l'ultimo (ma potenzialmente gravissimo) di una serie di atti persecutori che l'uomo compiva da tempo, da quando i due (che hanno un figlio di 12 anni) si erano lasciati. Violenze, minacce, appostamenti.

La donna, rientrando a casa venerdì sera, se l'è trovato improvvisamente alle spalle. Ha chiesto aiuto e i carabinieri (già appostati nelle vicinanze dell'abitazione) sono intervenuti sventando sul nascere l'aggressione. L'uomo, che ha 40 anni, indossava una mascherina protettiva. Ha tentato la fuga per le vie di Castellanza speronando la gazzella dei carabinieri ed è stato poi fermato con l'intervento di una seconda vettura. Arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.

Da tempo la sua ex compagna aveva denunciato le minacce e le persecuzioni. Lo stalker pedinava la sua ex fuori dal luogo di lavoro e la aspettava quasi sempre a casa, alla sera, costringendola a fare i salti mortali per rientrare. Diverse le telefonate minatorie a lei e ai suoi familiari, e in un'occasione le ha tagliato le gomme dell'auto.

I carabinieri, dopo averlo bloccato, hanno trovato a bordo della macchina alcune bottiglie vuote di acido: probabilmente era riuscito a svuotarle durante la fuga, non si spiega altrimenti perché avesse preventivamente indossato la mascherina. In auto anche un cacciavite. I carabinieri erano "appostati" proprio in seguito alla denuncia della donna, che ormai non riusciva più a condurre una vita tranquilla e normale.