Milano, esplode tubo dell'acquedotto in viale Ripamonti: l'acqua allaga la strada

Nel pomeriggio di venerdì 6 aprile è esplosa una tubatura dell'acquedotto in viale Ripamonti a Milano. La rottura, che secondo quanto riferito dalla polizia locale non è avvenuta durante lavori stradali, si è verificata all'incrocio con via Serio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di piazza Beccaria.

L'acqua sta allagando la carreggiata e per il momento la strada non è stata chiusa al traffico, ma i ghisa stanno gestendo il traffico. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il disservizio. L'area, sempre secondo quanto riferito dalla poliizia locale, era stata recintata con delle cesate per risolvere una perdita dell'acquedotto, ma al momento del guasto non c'era nessun operaio al lavoro.