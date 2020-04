Milano, addetto alla security Atm sanzionato per la mascherina: multa pagata dai colleghi

Multato perché era senza mascherina, i colleghi fanno una raccolta per pagare la sanzione e regalare 250 mascherine al personale dell'ospedale Policlinico di Milano.

Protagonisti di questa storia sono gli addetti alla security di Atm. Sono loro che si sono attivati dopo aver scoperto che un loro collega, un addetto alla sicurezza in servizio alla stazione di Cadorna, era stato multato dagli agenti della Polmetro per il mancato uso della mascherina.

L'addetto Atm multato dalla Polmetro

Gli agenti della polizia di Stato non avrebbero preso in considerazione la giustificazione del dipendente Atm, che ha provato a spiegare che le politiche di Atm imporrebbero l'uso della mascherina solo nei casi in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. In alternativa, in quel momento l'addetto Atm indossava uno scaldacollo per proteggere naso e bocca. In quel istante era abbassato perché stava per bere un caffè al distributore automatico.

Una volta ricevuta la sanzione, i colleghi hanno avviato una raccolta fondi interna per aiutare il vigilante a pagare una multa di 280 euro. Con i soldi extra hanno poi acquistato le mascherine per il Policlinico.