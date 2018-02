Milano, adescava ragazzini su Instagram e poi chiedeva loro foto hot: arrestato panettiere

In meno di due giorni gli ha inviato centotrenta messaggi. Ha studiato il suo profilo fino in fondo e poi ha fatto partire gli inviti, sempre più chiari, spinti. Un po' quello che aveva fatto già due anni fa perché - ha detto mentre i poliziotti lo portavano via in manette - "è un vizio".

Un ragazzo di ventuno anni - un panettiere kosovaro regolare in Italia ma con precedenti - è stato arrestato lunedì pomeriggio dagli agenti della Questura di Milano con l'accusa di atti persecutori.

Il giovane, secondo quando accertato dagli investigatori, sarebbe un maniaco seriale che adescava le sue vittime su Instagram per poi "portarle" su Facebook o su Whatsapp.

L'ultimo a finire nel suo mirino è stato un sedicenne, studente di un liceo milanese, che il panettiere - come da copione - aveva "agganciato" sui social. Proprio da lì aveva recuperato il numero Whatsapp del ragazzino e aveva iniziato a tormentarlo, facendogli capire di conoscere già i suoi amici e l'indirizzo della sua scuola, tanto che la vittima - al secondo giorno di messaggi - aveva deciso di restare a casa. Nel giro di poche ore, infatti, le parole si sarebbero fatte sempre più pesanti, fino ad arrivare alle richieste esplicite di incontri e foto hot.

A mettere nei guai il maniaco, lunedì, è stata la mamma del sedicenne, che si è presentata in questura alle 16.25 per raccontare quello che stava succedendo. Mentre la donna si trovava coi poliziotti insieme al figlio nell'ufficio denunce, sul cellulare dello studente sono arrivati decine e decine di messaggi. Attirandolo in trappola, alle 16.39 in punto, i poliziotti hanno bloccato il panettiere in zona Lambrate - dove aveva dato appuntamento alla vittima - e lo hanno arrestato.

Sul suo cellulare gli agenti hanno trovato una miriade di chat simili - tra cui tre con compagni di liceo del sedicenne — , a dimostrazione della sua serialità. Il ventunenne, hanno accertato gli investigatori, proponeva — cosi diceva — "nuove esperienze" alle sue vittime, senza mai offrire soldi o regali.

Già nel 2016, il panettiere era finito in manette per lo stesso motivo e allora era stato accusato di adescamento di minori. Lunedi, quando gli agenti lo hanno arrestato, ha detto soltanto: "Ho sbagliato, è un vizio che ho".