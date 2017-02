Celentano vittima di una banda di malviventi: "Fatti molto gravi nella mia abitazione"

Il cantante milanese Adriano Celentano denuncia sul proprio blog una serie di intrusioni "minacciose" avvenute all'interno della propria villa negli ultimi giorni.

"Mi vedo costretto a rendere noti dei fatti molto gravi che si stanno verificando nella mia abitazione di Galbiate e nei confronti miei e di Claudia: da giorni all'interno avvengono alcune intrusioni di sconosciuti, individuati in numero di sei, più la presenza di un altro individuo all'esterno che pare sorvegliare".

Celentano ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Olginate (Lecco) ai quali ha consegnato le riprese delle telecamere.

"Questi sconosciuti - prosegue Celentano - sono stati ripresi dalle nostre telecamere mentre si aggiravano in maniera sospetta e organizzata. La gravità di questi fatti è dovuta anche all’insistenza delle intrusioni e al numero delle persone coinvolte. In un’occasione gli sconosciuti sono stati sorpresi dalla nostra vigilanza diurna e notturna che li ha costretti alla fuga. Tutto è iniziato all’inizio della scorsa settimana con un apparente e strano tentativo di furto nell’auto di Claudia con rottura di vetro ma senza che venisse rubato nulla all’interno. Una serie di azioni particolarmente minacciose che ci fanno sospettare che questi malviventi stiano cercando di arrivare a me e a Claudia, sorvegliando i nostri movimenti".

"Denunciamo questi seri episodi perchè nel caso dovesse accadere qualcosa di ancora più grave, questo è l’antefatto", conclude preoccupato il noto artista.