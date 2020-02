Elicottero antincendio non identificato a Malpensa: bloccati i voli

Momenti di paura a Malpensa, domenica mattina: per circa mezz'ora si sono addirittura fermati gli aerei in fase di atterraggio e decollo.

Il motivo? Era stato intercettato un mezzo in aria non identificato, che si trovava così vicino all'aeroporto da fare scattare le procedure d'emergenza. La prudenza non è mai troppa e in questi casi le precauzioni previste dai protocolli sono molto rigide.

Un elicottero è decollato per avvicinarsi al velivolo - mentre a Malpensa nessun aereo atterrava o partiva - e alla fine lo ha identificato come un elicottero impegnato nel servizio antincendio. In quello stesso momento, infatti, a Sesto Calende (Varese) era in corso un rogo di notevoli dimensioni.

Da quello che si è saputo, l'elicottero antincendio aveva un guasto al sistema di comunicazione con le centrali di controllo.