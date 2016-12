Toto Cutugno: "Potevo esserci anch'io sull'aero russo, ho rischiato di morire"

Sul volo precipitato nel Mar Nero il giorno di Natale, partito da Soci (in Russia) e diretto in Siria, oltre ai soldati diretti alla base di Latakia c'era anche il "mitico" Coro dell'Armata Rossa, che è stato praticamente "cancellato" dalla tragedia aerea. Il coro avrebbe dovuto esibirsi proprio per i soldati russi in Siria durante le festività.

E su quell'aereo avrebbe potuto esserci anche Toto Cutugno, noto cantautore ed interprete originario della Lunigiana ma, da molti decenni, residente a Milano. Il cantante, infatti, era stato contattato proprio per esibirsi in quel concerto di fine anno, insieme al Coro, e ha declinato per un impegno assunto in precedenza. Ma - se avesse accettato - avrebbe viaggiato sullo stesso aereo del Coro, con cui si è già più volte esibito in passato, sia in Russia sia - nel 2013 - al Festival di Sanremo.

«La notizia dell'aereo caduto mi ha sconvolto», ha scritto Cutugno sul suo profilo ufficiale di Facebook nel pomeriggio di Natale: «Con loro ho vissuto momenti indimenticabili (..) Eravamo diventati grandi amici e avevamo dei progetti per il futuro. Infatti un mese fa ero stato contattato per lo stesso concerto di fine anno insieme a loro in Siria per i soldati russi dislocati lì per funzioni militari. Purtroppo e per fortuna ho rinunciato perché avevo un altro impegno. Il destino ha voluto che fossi qui a raccontarvelo. Grazie Dio...».

Il Coro dell'Armata Rossa è una vera e propria istituzione musicale in Russia. Fondato nel 1928, è composto da voci maschili ma consta anche di un corpo di ballo e di una orchestra. Nel suo repertorio, oltre a canzoni ideologiche dell'era sovietica, anche brani di folklore russo. E' talmente "leggendario" che, mentre l'Armata Rossa non esiste più dal 1991, il Coro è sopravvissuto alla caduta del regime sovietico.