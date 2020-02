Coronavirus, volo Alitala fermato a Mauritius: no a 40 passeggeri da Lombardia e Veneto

Bloccati a bordo. E, con ogni probabilità, costretti a rientrare. Un volo Alitalia partito domenica sera da Roma e atterrato lunedì mattina a Mauritius è stato fermato per verificare la presenza di passeggeri lombardi e veneti potenzialmente - secondo le autorità locali - collegati all'emergenza Coronavirus, che in Lombardia ha causato oltre 150 contagi e quattro morti.

I turisti lombardi e veneti non sono stati fatti sbarcare ed è stato proposto loro un periodo di quarantena di 14 giorni obbligatorio. Unica alternativa: il rimpatrio immediato.

Alitalia, che sembra non avesse avuto nessuna comunicazione a riguardo prima del volo, ha immediatamente allertato la Farnesina, che sta seguendo la situazione. Stando a quanto appreso, i 40 passeggeri avrebbero deciso di tornare immediatamente in Italia e resta ora da capire come organizzare il viaggio perché l'aereo - che avrebbe operato il volo di ritorno nel pomeriggio - è già pieno.

"In base a disposizioni delle autorità di Mauritius, non trasmesse alla compagnia prima dell'arrivo del volo, lo sbarco di 40 persone originanti da Lombardia e Veneto sarebbe stato condizionato a una messa in quarantena locale - ha fatto sapere la compagnia di bandiera in una nota -. Su richiesta degli stessi, ed in costante coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, Alitalia ne sta predisponendo il rientro immediato, nonostante nessuno di loro abbia dichiarato sintomi di qualsivoglia malessere".