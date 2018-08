L'agente immobiliare vende la casa che le piace, lei lo minaccia con un coltello: denunciata

Lui le aveva mostrato una casa che le piaceva moltissimo, ma poi l'aveva venduta ad altri. Lei allora è andata nell'agenzia immobiliare dove lavorava per minacciarlo con un coltello a serramanico. Questa l'insolita vicenda che ha visto protagonisti un agente immobiliare e la sua (mancata) cliente, che con urla e minacce ha spinto il primo a rifugiarsi in bagno. La donna si è poi sfogata con pugni e calci contro la porta della toilette fermandosi solo per l'arrivo della polizia.

Una volta scoperto che l'abitazione popolare che aveva adocchiato non era più disponibile, la donna ha deciso di vendicarsi sull'agente immobiliare e si è recata al negozio, la Tempocasa di viale Fulvio Testi, con un coltello a serramanico e uno sfollagente metallico. Poi, brandendo le due armi, ha inveito contro l'uomo, ricoprendolo di urla e minacce, e gli si è scagliata contro, tanto che lui ha cercato rifugio in bagno. Lo scrive Mario Consani su Il Giorno.

Ma la donna, una 42enne italiana madre di tre figli, non si è fermata nemmeno davanti alla porta chiusa della toilette e l'ha colpita ripetutamente con calci e pugni. Il suo obiettivo era quello di farsi proporre qualche altra soluzione abitativa alla sua portata, ma la modalità scelta per persuadere l'agente immobiliare asserragliato in bagno passava per minacce di morte e continui colpi alla porta, che alla fine, oltre che con mani e piedi, venivano assestati anche con un estintore. Il tutto per stanare l'uomo, che intanto aveva contattato le forze dell'ordine, e metterlo a lavoro per cercarle un'altra casa.

A mettere fine alla situazione è stato l'intervento della polizia, che ha potuto ricostruire quando accaduto grazie alle riprese del video a circuito chiuso e ha constatato la presenza di numerosi solchi sulla porta dei servizi. La donna è stata denunciata a piede libero e poi accusata di violenza privata, danneggiamento e porto abusivo di armi.