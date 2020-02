Milano, "rivolta" nel carcere di Opera: detenuti barricati in cella, quattro poliziotti feriti

Mercoledì di tensione e paura nel carcere di Opera, dove quattro poliziotti penitenziari sono rimasti feriti mentre cercavano di riportare l'ordine in una delle celle del penitenziario.

A denunciarlo, con una dura nota stampa, sono Alfonso Greco e Donato Capece, segretario regionale e generale del sindacato Sappe. Sono lo stessi a ricostruire l'accaduto, spiegando che a innescare la miccia sono stati "due detenuti di etnia rom che si sono barricati all’interno della propria cella".

A quel punto, i quattro agenti sono intervenuti e sono stati aggrediti, finendo tutti e quattro in ospedale per le ferite. La peggio l'ha avuta uno dei poliziotti che ha riportato una frattura alla mano ed è stato dimesso con una prognosi di 28 giorni.

"È sempre più difficile lavorare nei penitenziari lombardi senza mezzi con cui contrastare questi eventi e a rimetterci è sempre il personale di polizia penitenziaria - l'attacco dei due sindacalisti -. Quel che è accaduto a Opera, con la violenta aggressione ai quattro poliziotti ai quali va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di polizia penitenziaria".

EDove sono ora quelli che rivendicano ad ogni piè sospinto più diritti e più attenzione per i criminali ma - hanno concluso - si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli agenti di polizia penitenziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle istituzioni?”.