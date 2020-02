Per fuggire buttano le moto contro gli agenti: due poliziotti feriti, due 20enni arrestati

Due agenti feriti, due ragazzi arrestati. È il bilancio finale di un controllo decisamente movimentato andato in scena mercoledì sera in largo Vincenzo Gemito, in zona Casoretto.

Tutto è iniziato verso le 19.15, quando un equipaggio della squadra Nibbio ha deciso di fermare due ragazzi per una normalissima identificazione. Appena gli agenti sono scesi dalle motociclette, però, i giovani hanno spinto i mezzi con violenza facendoli cadere proprio addosso ai poliziotti.

Neanche questo, loro malgrado, è servito a garantire la fuga, perché i motociclisti si sono rimessi in piedi, li hanno raggiunti e ammanettati. I due - un 22enne e un 23enne, entrambi filippini - sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciati perché trovati in possesso di 10 grammi di marijuana.

I due poliziotti, che hanno riportato lievi contusioni, sono invece stati portati in ospedale e dimessi poco dopo in buone condizioni di salute.