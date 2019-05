Milano, aggredisce i poliziotti con un coltello: "Vi sgozzo, paese di me...", 23enne arrestato

Prima ha rubato una bici a un fattorino Deliveroo. Poi, una volta scoperto, ha pensato bene di minacciare chiunque, mostrando di essere pronto a fare sul serio. Un ragazzo di ventitré anni, un giovane del Sudafrica, è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia con le accuse di furto, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.

Il suo "show" è iniziato alle 13.15, quando in via Orti - in zona Porta Romana - ha rubato una bici a un rider tunisino di ventiquattro anni. Lo stesso ragazzo, circa venti minuti dopo, ha riconosciuto la sua bicicletta in piazza XXIV maggio e così si è avvicinato al ladro per chiedere spiegazioni.

A quel punto tra i due ne è nata una lite, immediatamente notata da una Volante che passava in zona. Alla vista dei poliziotti, il 23enne è andato su tutte le furie. Dopo aver mostrato agli agenti un grosso coltello che aveva nei pantaloni, ha iniziato a urlare "Vi sgozzo, paese di me..." per poi aggiungere: "Ho il coltello per difendermi dai razzisti".

Fermato, non senza fatica, il ragazzo è stato trovato anche in possesso di un bastone estensibile e di una dose di hashish. Per lui sono scattate le manette.