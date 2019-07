Milano, aggredisce un tassista e viene fermato dalla Locale: crisi di astinenza in comando

Prima ha litigato con un tassista. Poi, una volta portato in comando dai ghisa, ha avuto una crisi di astinenza ed è stato ricoverato.

È finita al pronto soccorso del Policlinico la folle giornata di un uomo di quarantaquattro anni che lunedì pomeriggio è stato fermato dalla polizia locale dopo una violenta discussione in strada con un tassista.

Una pattuglia della Locale, che si trovava a passare in zona, ha visto il 44enne aggredire l'autista e si è immediatamente fermata, bloccando l'aggressore. L'uomo è poi stato accompagnato negli ufficio di via Pietro Custodi per essere identificato, ma lì ha avuto un malore.



Soccorso da un equipaggio del 118, l'aggressore è stato portato in ospedale perché aveva avuto una crisi di astinenza da eroina. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.