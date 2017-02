Treni: giovane ancora molestata e derubata su linea Milano-Lodi

Ancora una possibile aggressione. Stavolta non sul treno ma in una piccola stazione isolata. Vittima, ancora una volta, una giovanissima, incapace di chiedere aiuto.

Una 19enne lodigiana ha raccontato ai carabinieri di essere stata molestata e rapinata del cellulare dopo che, scesa da un treno alla stazione di Tavazzano con Villavesco (Lodi), sulla linea Milano-Piacenza, l'altro giorno, stava aspettando che la madre venisse a prenderla.

All'arrivo la donna l'ha trovata in lacrime e con alcuni segni sul viso. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, la giovane non aveva più il cellulare e ha spiegato che poco prima un giovane di colore le aveva fatto delle avances, strappandole poi lo smartphone.

Poi si è dileguato, lasciando la ragazzina sotto choc. Le sue condizioni sono buone e non è stato necessario l'intervento del 118. Indagano i militari per la veridicità del racconto e per risalire al malvivente attraverso i filmati di sorveglianza.