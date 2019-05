Legnano, aggredito con l'acido dalla ex fidanzata: uomo grave, donna arrestata

È uscita di casa con un bicchiere pieno di acido. E appena ha litigato con la sua vittima designata, lo ha colpito. Un uomo di trenta anni è stato aggredito martedì sera dalla sua ex fidanzata, che lo ha ferito con un getto di acido al volto.

I due, stando a quanto finora appreso, si erano incontrati in via dei Pioppi verso le 22. Dopo una lite, l'ennesima, la donna - trentotto anni - ha messo in atto il suo folle piano. Il 30enne è stato colpito al volto e al torace. Ora è ricoverato presso il Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano: è in condizioni serie e rischia di perdere un occhio.

Quella tra i due, secondo le prime informazioni, era una storia finita male e già a fine aprile l'uomo aveva presentato una denuncia contro la ex per le continue molestie.

La 38enne si è poi presentata spontaneamente in caserma: è stata arrestata con le accuse di lesioni personali gravissime e atti persecutori.