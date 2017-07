Aggredito con l'acido sui Bastioni: fermato un brasiliano

C'è un fermato per l'aggressione con l'acido ai danni di un architetto di quarantatré anni nel tardo pomeriggio di giovedì 6 luglio in via Città di Fiume (i Bastioni tra piazza Repubblica e piazza Oberdan). Un brasiliano è stato individuato e fermato dalla polizia nella notte.

Sembra che il 43enne fosse arrivato in loco (da Bergamo, dove vive) per discutere con qualcuno di una questione economica. L'aggressore aveva con sé la bottiglia di soda caustica, segno che in qualche modo il gesto fosse premeditato o comunque messo in conto.

Il professionista è tuttora ricoverato al Niguarda ed è in gravi condizioni. Scavando nel suo passato, la questura ha ritrovato una vecchia condanna per calunnia e diffamazioni per un episodio che risale al 2006, qundo era insegnante di liceo e - stando alle accuse e alla condanna a tre anni di carcere - cercò di separare una coppia di adolescenti accusando fra l'altro lei di spacciare droga.